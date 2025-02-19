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Yapay zeka derbi için skor verdi

Yapay zeka derbi için skor verdi

10:2219/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yapay zeka ChatGPT'ye pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili skor tahminini ve 'Şampiyon kim olur?' sorularını yönelttik. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray, RAMS Park'ta konuk edeceği ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 9'a çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler de deplasmanda sarı-kırmızılıları yenerek puan farkını 3'e indirip, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbinin sonucu büyük merak konusu olurken, yapay zeka ChatGPT'ye karşılaşmayla ilgili tahminini sorduk.

Ev sahibi Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü belirten yapay zeka robotu, sarı-kırmızılıların derbiyi 2-1 kazanacağı tahmininde bulundu.

ChatGPT, 'Şampiyon kim olur?' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:


"Galatasaray'ın şampiyonluk için en büyük aday olduğunu söyleyebilirim. Ancak Fenerbahçe’nin de pes etmeyeceğini unutmamak gerek"

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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