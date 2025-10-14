Yapay zeka Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki rakiplerini belirledi: O ülkeyle karşılaşacağız

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na gitmek için uğraşıyor. Yapay zekaya göre A Milli Takım, yüzde 91 ihtimalle play-off turuna kalacak ve Dünya Kupası biletini kazanmaya çalışacak.
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alıyor.
NTV Spor'un derlediği habere göre; Football Meets Data, Türkiye için çarpıcı bir tahminde bulundu.
Simülasyon göre Türkiye grubunu yüzde 91 ihtimalle 2. bitirecek ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off turu oynayacak.
Türkiye, simülasyona göre; play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşılaşacak.
Moldova'nın rakibimiz olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.
Ayrıca yapay zeka, Türkiye'nin play-off turuna kalması durumunda yarı-final maçını yüzde 100 içeride oynayacağını belirtti.
Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında yüzde 16 ihtimalle Kuzey İrlanda olması bekleniyor.
Bir diğer muhtemel rakibimizin ise Kuzey Makedonya olduğu ve iki takım yüzde 14 ihtimalle eşleşebileceği belirtildi.