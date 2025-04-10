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Yüksel Yıldırım: ‘Bu saatten sonra Galatasaray…’

Yüksel Yıldırım: ‘Bu saatten sonra Galatasaray…’

09:3810/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maçın öncesinde sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım gece 03:00 sularında flaş bir paylaşım yaptı.

Yüksel Yıldırım sert ifadeler kullandığı paylaşımında şöyle dedi:


"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık!


Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!


Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor!


Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek...


Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."

#Samsunspor
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