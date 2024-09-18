ASELSAN milli çözümlerle haberleşme güvenliğini artırıyor

Bu çabalarda Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN önemli görev üstleniyor. ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleri ile hem ülkenin hem de güvenlik güçlerinin iletişim altyapısını korumada kritik rol oynuyor.





ASELSAN, haberleşme teknolojilerindeki dışa bağımlılığı azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla bir dizi yenilikçi iletişim sistemi geliştirip kullanıma sunuyor. Bu sistemler, başta güvenlik güçlerinin faaliyetleri olmak üzere çeşitli hizmetlerin sunumunda güvenli ve kesintisiz haberleşme altyapısı sağlıyor. Söz konusu sistemlerin sahip olduğu üst düzey güvenlik tedbirleri, iletişim kanallarının manipüle edilmesini de önlüyor.