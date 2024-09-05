TEKNOFEST Akdeniz başladı: 1,5 milyonun üstünde başvuru yapıldı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. Yapay zekadan helikopter tasarımına kadar 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

1 / 6 Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) teknoloji yarışmaları finallerine bu yıl 5-8 Eylül'de Türkiye turizminin başkenti Antalya ev sahipliği yapıyor.

2 / 6 TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.



3 / 6 Turizmin kalbi Antalya'da düzenlenen yarışmalarda yapay zekadan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençlerin projeleri yarışıyor.﻿



4 / 6 TEKNOFEST kapsamında Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından dört gün boyunca eğitimler, paneller ve sunumlar düzenleniyor.



5 / 6 Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek.

