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Ekonomi
Sosyal yardım ödemelerine zam: İşte hesaplara yatacak yeni tutarlar

Sosyal yardım ödemelerine zam: İşte hesaplara yatacak yeni tutarlar

12:16, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:16, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sosyal yardım ödemelerine zam: İşte hesaplara yatacak yeni tutarlar

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki artışın ardından sosyal yardım ödemeleri yeniden hesaplandı. Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı, SED desteği ve koruyucu aile ödemeleri zamlandı. İşte milyonlarca hak sahibinin hesabına yatırılacak yeni tutarlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı tek tek hesaplandı: İşte hesaplara yatacak yeni tutarlar...

Yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı tek tek hesaplandı: İşte hesaplara yatacak yeni tutarlar...

Yaşlı aylığı ne kadar oldu?


Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini bildirdi.

Yaşlı aylığı ne kadar oldu?Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini bildirdi.

Engelli aylığı ne kadar oldu?


Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya yükseldiğini ifade eden Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.


Engelli aylığı ne kadar oldu?Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya yükseldiğini ifade eden Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

Evde bakım yardımı ne kadar oldu?


Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan evde bakım yardımının, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını belirtti. 


Evde bakım yardımı ne kadar oldu?Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan evde bakım yardımının, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını belirtti.&nbsp;

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını kaydeden Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti. Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını kaydeden Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti. Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını belirtti.
Başlıklar :sosyal yardım ödemesiyaşlı aylığıengelli aylığıevde bakım yardımı
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