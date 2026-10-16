Hoffenheim'ın 'olamaz böyle bir şey' paylaşımına Beşiktaş'tan gece yarısı olay yanıt
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Alman ekibinin maç sırasında yaptığı paylaşıma gece yarısı esprili bir yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa'daki yoluna galibiyetle devam etti.
Karşılaşma sırasında Hoffenheim'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise maçın ardından iki kulüp arasında dikkat çeken bir etkileşime dönüştü.
Alman ekibi, Beşiktaş'ın gol bulmasının ardından yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Yok artık, olamaz böyle bir şey... Oyunun kontrolü bizdeyken Beşiktaş golü buluyor.”
Gece 01.30'da gelen “Olur öyle...” cevabı
Beşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımını alıntılayarak gece saatlerinde kısa ve esprili bir yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulübün resmî hesabından yapılan paylaşımda yalnızca “Olur öyle...” ifadeleri kullanıldı.
Gece saat 01.30 sularında gelen yanıt, taraftarların ilgisini çekti. Beşiktaş'ın paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum alırken, siyah-beyazlı futbolseverler de kulübün esprili karşılığını gündeme taşıdı.
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından 3 puanla döndü
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Amir Murillo'nun 60. dakikadaki golüyle öne geçen Beşiktaş, Fisnik Asllani'nin eşitliği sağlamasının ardından Hyeon-gyu Oh'un 73 ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-1'e getirdi.
Hoffenheim, Koki Machida'nın 88. dakikadaki golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı.
Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken, maçın ardından sosyal medyada yaşanan bu diyalog da karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
İşte o paylaşıma yanıt...