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Hoffenheim'ın 'olamaz böyle bir şey' paylaşımına Beşiktaş'tan gece yarısı olay yanıt

Hoffenheim'ın 'olamaz böyle bir şey' paylaşımına Beşiktaş'tan gece yarısı olay yanıt

08:21, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 08:28, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Hoffenheim'ın 'olamaz böyle bir şey' paylaşımına Beşiktaş'tan gece yarısı olay yanıt

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Alman ekibinin maç sırasında yaptığı paylaşıma gece yarısı esprili bir yanıt verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa'daki yoluna galibiyetle devam etti. 


UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa'daki yoluna galibiyetle devam etti.&nbsp;

Karşılaşma sırasında Hoffenheim'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise maçın ardından iki kulüp arasında dikkat çeken bir etkileşime dönüştü.


Karşılaşma sırasında Hoffenheim'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise maçın ardından iki kulüp arasında dikkat çeken bir etkileşime dönüştü.

Alman ekibi, Beşiktaş'ın gol bulmasının ardından yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Yok artık, olamaz böyle bir şey... Oyunun kontrolü bizdeyken Beşiktaş golü buluyor.”


Alman ekibi, Beşiktaş'ın gol bulmasının ardından yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: “Yok artık, olamaz böyle bir şey... Oyunun kontrolü bizdeyken Beşiktaş golü buluyor.”

Gece 01.30'da gelen “Olur öyle...” cevabı

Beşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımını alıntılayarak gece saatlerinde kısa ve esprili bir yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulübün resmî hesabından yapılan paylaşımda yalnızca “Olur öyle...” ifadeleri kullanıldı.


Gece 01.30'da gelen “Olur öyle...” cevabıBeşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımını alıntılayarak gece saatlerinde kısa ve esprili bir yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulübün resmî hesabından yapılan paylaşımda yalnızca “Olur öyle...” ifadeleri kullanıldı.

Gece saat 01.30 sularında gelen yanıt, taraftarların ilgisini çekti. Beşiktaş'ın paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum alırken, siyah-beyazlı futbolseverler de kulübün esprili karşılığını gündeme taşıdı. 


Gece saat 01.30 sularında gelen yanıt, taraftarların ilgisini çekti. Beşiktaş'ın paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum alırken, siyah-beyazlı futbolseverler de kulübün esprili karşılığını gündeme taşıdı.&nbsp;

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından 3 puanla döndü

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Amir Murillo'nun 60. dakikadaki golüyle öne geçen Beşiktaş, Fisnik Asllani'nin eşitliği sağlamasının ardından Hyeon-gyu Oh'un 73 ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-1'e getirdi.


Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından 3 puanla döndüKarşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Amir Murillo'nun 60. dakikadaki golüyle öne geçen Beşiktaş, Fisnik Asllani'nin eşitliği sağlamasının ardından Hyeon-gyu Oh'un 73 ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-1'e getirdi.

Hoffenheim, Koki Machida'nın 88. dakikadaki golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı.


Hoffenheim, Koki Machida'nın 88. dakikadaki golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı.

Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken, maçın ardından sosyal medyada yaşanan bu diyalog da karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken, maçın ardından sosyal medyada yaşanan bu diyalog da karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

İşte o paylaşıma yanıt...

İşte o paylaşıma yanıt...
Başlıklar :BeşiktaşHoffenheimUEFA Avrupa Ligi
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