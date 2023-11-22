|
Özgün

A Milli Takımı, Almanya’ya lider gidiyor: Galler-Türkiye maçı özeti

A Milli Takımı, D grubundaki son maçında deplasmanda Galler ile karşılaştı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan milli takımımız, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerini grup lideri olarak tamamladı. Maçta Ay-Yıldızlılarımızın golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Galler'in sayısını 7. dakikada Neco Williams kaydetti. İŞte Galler-Türkiye maçı özeti, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri güncel puan durumu.

10:59 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galler-Türkiye maçı özeti

Galler-Türkiye maçı özeti

A Millî Takımımız,
D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardı.
Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlılarımızın golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Galler'in sayısını 7. dakikada Neco Williams kaydetti. İşte Galler-
maçı özeti, golleri ve kritik pozisyonları.

GALLER 1-1 TÜRKİYE Maç Geniş Özeti

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada A Milli Takım, yarı alanından çıkmakta zorlandı. Topu kapan Broadhead, sağdan savunmanın arkasına sarkan Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Altay uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

58. dakikada sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki Çelik, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ward gole izin vermedi.

69. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan Yıldız, Ben Davies'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

74. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı çıkan İsmail Yüksek, sağdan atağa katılan Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne gelen bu futbolcunun sert şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Galler-Türkiye maçı özeti

Avrupa Şampiyonası elemeleri puan durumu




#galler
#türkiye
#UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına, yağış ve selden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi ödemesi yapılacak