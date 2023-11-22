Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonuna kadar olan Pepe ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın ara transferde görüşmeyi planladığı Fildişi Sahilli oyuncu da alışma sürecini atlattığı bordo mavili takımda kalmak için yeşil ışık yaktı. Ayrıca Pepe'ye yapılacak olan teklif, takım için dengeleri de bozmayacak.