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Spor

Milli ara Trabzonspor'a ilaç gibi geldi

Milli arada yaralarını saran takımlardan biri de Trabzonspor oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle mental olarak sezona iyi başlayamayan Umut Bozok'un yanı sıra fazla süre alamayan Umut Güneş ve Enis Destan'ı ara sonrası hazır olmaları için yoğun bir terapiye tabi tuttu.

Haber Merkezi
10:48 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor

Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor

Milli ara, Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Orsic hızlı bir tedavi süreci geçirirken, hafif adale sakatlığı olan Pepe de milli arada tam olarak düzeldi. Ancak dün akşam kaleci Uğurcan Çakır'ın A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta sakatlanması ise moralleri bozdu.


Sivasspor mesaisi sürecek

Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor. bu maça yönelik hazırlıklarına bir günün ardından yeniden başlayacak. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavili takımın bugünkü antrenmanına ülke milli takımlarından dönecek oyuncular izinli oldukları için katılamayacak. Trabzonspor. yarından sonra ise tam takım olarak Sivasspor maçına yönelik çalışmalarını sürdürerek, pazartesi gününe hazır hale gelecek.


Maç saati değişebilir

Trabzonspor cephesi 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Sivasspor maçı saatinin daha erkene alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaatta bulunacak. Sivas'ta maç günü ve saatinde eksi yirmilere inmesi beklenen hava sıcaklığının oyuncuları olumsuz etkileyeceğinden yola çıkan bordo-mavililer, bu yöndeki talebini gerekçeleriyle birlikte TFF'ye iletecek.




#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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