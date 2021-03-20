Gönül Dağı nerede çekiliyor? Bir Anadolu Masalı ​Gönül Dağı dizisi çekim yerleri

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi kitlesini her Cumartesi büyütmeye devam ediyor. Çekimlerin yapıldığı sahneler ve mekanlar izleyiciyi adeta büyülediği için merak da edilmeye başlandı. Gönül Dağı çekim yerleri nerede hangi köyde, nasıl gidilir, izleyiciler oyuncularla görüşebilir mi gibi sorular ardı sıra en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Biz de Yeni Şafak editörleri olarak, Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Peki, TRT’nin Gönül Dağı dizisi hangi şehirde çekildi? İşte başka hiçbir yerde duymadığınız ilk defa bizden öğreneceğiniz detaylar…

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgelerinde yapılıyor. Diziye ait sahnelerin bir bölümü de Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünde çekildi. Gönül Dağı dizisinde Gedelli adı verilen bir belde görünüyor ve dizinin Yozgat’ta çekildiği varsayılıyor. Ancak gerçekte dizi Yozgat’ta değil Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor ve Gedelli beldesi de burada.

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Gönül Dağı dizisinin çekimleri sırasında set ekibinden bir görüntü.

Sivrihisar ilçesinin hem tarihi binalarla dolu olması hem de Anadolu kültüründen çok iz taşıyan korunaklı bir ilçe olması Gönül dağı dizisinin çekim alanı olmasında etkili oldu.

GÖNÜL DAĞI ÇEKİM EKİBİ

Bu muhteşem projenin ön yüzündeki oyuncuları çok konuşulur. Onlar hep ekranda görünenlerdir. Ancak, bu Anadolu masalı anlatan dizinin bir de kamera arkası var. Bunlar, pek görünmeyen ancak çok emek harcayan çekim ekibidir. İşte, Gönül Dağı dizisi çekim ekibi:

Yönetmen: Yahya Samancı

Senarist: Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit

Görüntü Yönetmeni: Sami Saydan

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Kurgu Yönetmeni: Ahmet Teke

Müzik Direktörü: Hasan Saltık

Kameraman: Oktay Aslan

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Gönül Dağı dizisi konusu itibariyle, bozkırda bir Anadolu masalıdır. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı… Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanarak ekranlara kilitleyen bir dizi…

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İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen… Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi…

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı… Bozkır topraklarının süsü, özgürlük timsali Yılkı Atları…

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük…

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Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız…

Gönül Dağı Oyuncuları

Gönül Dağı 17. bölüm izle!

Gönül Dağı 18. bölüm izle!

Gönül Dağı 19. bölüm izle!

Gönül Dağı 20. bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI 21. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayında: