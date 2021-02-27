Özgün Gönül Dağı 18 bölüm Heyecan dorukta
ÖZGÜN HABERLER

Gönül Dağı 18. son bölüm izle! TRT ile Gönül Dağı dizisi 18. bölüm full izle

Gönül Dağı 18. bölüm: Heyecan dorukta

Gönül Dağı 18. bölümü haberimiz üzerinden izleyebilirsiniz. TRT 1 ekranlarından her cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı dizisi bu akşamda seyircisiyle buluşuyor. Gönül dağı dizisindeki türküler ve birbirinden güzel mesajlarla dolu sahneler seyirciler tarafından büyük takdir topluyor. Gönül Dağı dizisi aynı zaman da ülkemizin güzelliklerini de ekranlara taşıyor. Peki, Gönül Dağı son 18.bölümde neler olacak? İşte Gönül Dağı 18. bölümü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı
Gönül Dağı

TRT ile Gönül Dağı 18. yeni bölüm dün akşam ekranlara yansıdı. Anadolu’nun bağrından kopup tüm ülkede evlere cumartesi akşamları konuk olan, izleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye’nin önemli yapımı haline gelen Gönül Dağı dizisi 18. yeni bölüm ile yayınlandı. Canlı yayını kaçıranlar için, TRT ile Gönül Dağı dizisi 18 son bölüm tek parça full izle seçeneklerini haberimizde sizin için bir araya getirdik. Dizinin bu bölümünde izleyicileri hem neşeli hem de hüzünlü sahneler bekliyor.

Dolmuşçu Sefer'in Lokman Hekim türküsü performası da yeni bölüme damgasını vurdu. Bu duyguları izleyenlere aynı anda yaşatan şahane dizi Gönül Dağı yeni bölüm izle seçeneği de Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. İşte, Gönül Dağı 1. Sezon 18. bölüm kesintisiz izle seçenekleri.

GÖNÜL DAĞI 18. BÖLÜM TRT'DE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için iki seçenek var. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sadece kayıt olarak ücretsiz izleyebilirsiniz. Son bölümün yüklenmesinin ardından izlemek için aşağıda vereceğimiz sayfayı yenilemeniz ya da son bölümü ekranın sağ alt köşesinden seçmeniz gerekmektedir. İşte ilk izleme seçeneği:

TRT GÖNÜL DAĞI SON 18. BÖLÜM İZLE

YOUTUBE GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için bir diğer seçenek ise Youtube. Gönül Dağı resmi hesabı üzerinden son bölüm her hafta kesintisiz ve tek parça olarak yayınlanmaktadır.

GÖNÜL DAĞI 17.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli’ye Temiz Elektrik Santrali’ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar. Bu arada Sefer, Zahide’yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer’in Zahide’ye büyük sürprizi var. Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm’le konuşmaya karar verir.

Söylediği türküyle yürekleri dağlayan Sefer sesiyle de adeta mest etti. Dizide yer alan sahneye göre, türkü söylemesi için gelen teklifleri kıramayan Sefer (Ferdi Sancar), Lokman Hekim türküsünü seslendirerek deyim yerindeyse kulaklarımızın pasını sildi. Sefer’in bu performansı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.

Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu
ÖZGÜN
Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu
Abone Ol Google News
İlk yarıda iki gol var

İlk yarıda iki gol var

Galatasaray, sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor.
Polis gurbetçileri affetmedi

Polis gurbetçileri affetmedi

​Karantinayı ihlal edince yurda götürüldüler.
Maltepede çöp kavgası

Maltepe'de
çöp kavgası

İşçilerinden İBB'ye 'grev kırıcılığı' tepkisi.
Üç PKK'lı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.
Mourinho gelse <br>başarılı olamaz

Mourinho gelse
başarılı olamaz

​Marius Sumudica kendi takımına isyan etti.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.

​Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti

​'İstanbul Boğazı donacak' demek mantık dışı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan törene canlı bağlantı ile katılıyor.

​Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

400 milyon liraya satılık ada

400 milyon liraya satılık ada

"​Ege'nin Maldivleri"ne 24 saat geçmeden talip çıktı.
Otogarda yangın

Otogarda yangın

Bayrampaşa'daki yangına itfaiye müdahale ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.