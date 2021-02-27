Gönül Dağı 18. bölüm: Heyecan dorukta

TRT ile Gönül Dağı 18. yeni bölüm dün akşam ekranlara yansıdı. Anadolu’nun bağrından kopup tüm ülkede evlere cumartesi akşamları konuk olan, izleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye’nin önemli yapımı haline gelen Gönül Dağı dizisi 18. yeni bölüm ile yayınlandı. Canlı yayını kaçıranlar için, TRT ile Gönül Dağı dizisi 18 son bölüm tek parça full izle seçeneklerini haberimizde sizin için bir araya getirdik. Dizinin bu bölümünde izleyicileri hem neşeli hem de hüzünlü sahneler bekliyor.

Dolmuşçu Sefer'in Lokman Hekim türküsü performası da yeni bölüme damgasını vurdu. Bu duyguları izleyenlere aynı anda yaşatan şahane dizi Gönül Dağı yeni bölüm izle seçeneği de Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. İşte, Gönül Dağı 1. Sezon 18. bölüm kesintisiz izle seçenekleri.

REKLAM

GÖNÜL DAĞI 18. BÖLÜM TRT'DE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için iki seçenek var. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sadece kayıt olarak ücretsiz izleyebilirsiniz. Son bölümün yüklenmesinin ardından izlemek için aşağıda vereceğimiz sayfayı yenilemeniz ya da son bölümü ekranın sağ alt köşesinden seçmeniz gerekmektedir. İşte ilk izleme seçeneği:

TRT GÖNÜL DAĞI SON 18. BÖLÜM İZLE

YOUTUBE GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için bir diğer seçenek ise Youtube. Gönül Dağı resmi hesabı üzerinden son bölüm her hafta kesintisiz ve tek parça olarak yayınlanmaktadır.

REKLAM

GÖNÜL DAĞI 17.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli’ye Temiz Elektrik Santrali’ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar. Bu arada Sefer, Zahide’yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer’in Zahide’ye büyük sürprizi var. Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm’le konuşmaya karar verir.

REKLAM

Söylediği türküyle yürekleri dağlayan Sefer sesiyle de adeta mest etti. Dizide yer alan sahneye göre, türkü söylemesi için gelen teklifleri kıramayan Sefer (Ferdi Sancar), Lokman Hekim türküsünü seslendirerek deyim yerindeyse kulaklarımızın pasını sildi. Sefer’in bu performansı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.