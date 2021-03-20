Gönül Dağı oyuncuları merak ediliyor. TRT 1'in yeni sezonda izleyiciyle buluşturduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamları vazgeçilmez hale geldi. Anadolu'dan esintilerle takipçilerin gönlünü ısıtan dizi ailecek izlenebilecek nadir diziler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosu da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in üstlendiği Gönül Dağı dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Peki, reyting rekorları kıran Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI VE KARAKTER İSİMLERİ

Gönül Dağı oyuncuları hem genç hem de yılların tecrübesini biriktiren kadrodan oluşuyor. Aralarında tiyatrocuların yoğunlukta olduğu oyuncu kadrosunda her biri binlerce kitleye sahip olan oyunculardır. Kimisi hikayesiyle kimi de yüzleri güldüren özelliği ile izleyiciyi etkilemeyi başaran karakterleri oynuyor.

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Gönül Dağı oyuncuları

İşte her Cumartesi kitle kazanma çıtasını zirveye çıkaran Gönül Dağı oyuncu kadrosu:

Berk Atan (Taner)

Gülsim Ali (Dilek)

Ecem Özkaya (Zahide)

Ferdi Sancar (Sefer)

Ali Düşenkalkar (Muammer)

Erdal Cindoruk (Hüseyin)

Gülhan Tekin (Günşıl)

Feyza Işık (Döndü)

Ege Aydan (Başkan)

Hazal Çağlar (Asuman)

Eser Eyüboğlu (Selami)

Cihat Süvarioğlu (Ramazan)

Semih Ertürk (Veysel)

Nazlı Pınar Kaya (Cemile)

Şebnem Dilligil (Halime)

Yavuz Sepetçi (Ciritci Abdullah)

Nuri Gökaşan (Musa)

Hüseyin Sevimli (Kahveci Rıfat)

Çiğdem Aygün (Keriman)

Zümre Meğreli (Hemşire Elif)

Ulviye Karaca (Gülsüm Öğretmen)

Ruhi Sarı (Fikret)

Onur Gökmen (Artist Ahmet)

Şükrü Veysel Alankaya (Günay)

KONUSU

Gönül Dağı dizisi konusu itibariyle, bozkırda bir Anadolu masalıdır. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı… Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir.

ÇEKİM EKİBİ

Bu muhteşem projenin ön yüzündeki oyuncuları çok konuşulur. Onlar hep ekranda görünenlerdir. Ancak, bu Anadolu masalı anlatan dizinin bir de kamera arkası var. Bunlar, pek görünmeyen ancak çok emek harcayan çekim ekibidir. İşte, Gönül Dağı dizisi çekim ekibi:

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Yönetmen: Yahya Samancı

Yahya Samancı Senarist: Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit

Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit Görüntü Yönetmeni: Sami Saydan

Sami Saydan Kurgu Yönetmeni: Ahmet Teke

Ahmet Teke Müzik Direktörü: Hasan Saltık

Hasan Saltık Kameraman: Oktay Aslan

Gönül Dağı Nerede Çekiliyor?

Gönül Dağı 17. bölüm izle!

Gönül Dağı 18. bölüm izle!

Gönül Dağı 19. bölüm izle!

Gönül Dağı 20. bölüm izle!

21. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 21. Bölüm fragmanı yayında!