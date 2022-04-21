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Gözleme tarifi: Gözleme malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Ramazanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sahurda faklı lezzet arayanların mutlaka deneyeceği bir tarif hazırladık. İşte, gözleme tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözleme tarifi: Gözleme malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
Gözleme

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, gözleme tarifini sizler için derledik. İşte, sahurda tok tutan o enfes lezzetli gözleme tarifi...

GÖZLEME İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • -1/2 yemek kaşığı kuru maya
  • -1 su bardağı ılık su
  • -2,5 su bardağı un
  • -1 çay kaşığı tuz

İçi için:

  • -200 gram lor peyniri
  • -1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • -1/4 demet maydanoz
  • -1/4 çay kaşığı tuz
  • -1/2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

GÖZLEME YAPILIŞI

1. Bir kabın içerisine su ve mayayı alın. Güzelce karışırıp un ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

2. Hamuru bezelere ayırın. Üzerini örtüp oda sıcaklığında 15 dakika kadar dinlendirin.

3. Bir kaseye lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış maydanoz ilave ederek karıştırın.

4. Hafif unlanmış tezgah üzerinde bezeleri oklava ya da merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.

5. Ardından iç harcından hamurun yarısına elinizle eşit miktarda olacak şekilde yayın.

6. Hamurun üç kısmından tutarak kapatın. parmaklarınızla bastırın. Keskin bir bıcakla fazla olan kısımları kesin.

7. Yağsız tavada önlü arkalı kısık ateşte pişirin. Tüm gözlemelere aynı işlemi uygulayın.

**Afiyet olsun.

GÖZLEME PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Gözleme tarifinin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

GÖZLEME KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon el açması gerçek gözleme 282 kaloridir.

GÖZLEME BESİN DEĞERİ

  • 1 porsiyon için;
  • 12 gram protein
  • 41 gram karbonhidrat
  • 8 gram yağ
  • *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

GÖZLEME ZORLUK SEVİYESİ

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GÖZLEMENİN PÜF NOKTALARI

Gözlemeleri, yanmaz-yapışmaz tabanlı teflon bir tavada yağ eklemeden ters yüz ederek pişirin.

GÖZLEME PİŞİRME ÖNERİSİ

Gözlemelerin iç harcında közlenmiş patlıcan, kavrulmuş ıspanak ya da haşlanmış patates kullanabilirsiniz. Dilerseniz hazır yufka kullanarak işlemi kısaltabilirsiniz.

GÖZLEME İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Yanına ayran ve salatayla tam anlamıyla gözlemeye doyabilirsiniz.

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