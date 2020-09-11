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Gündem 10 ilde FETÖ operasyonu Mahrem imamlar aranıyor
BALİKESİR

10 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon

10 ilde FETÖ operasyonu: Mahrem imamlar aranıyor

10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Balıkesir merkezli operasyonda polis okulundaki mahrem imamlara yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
GÜNDEM
Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

  • Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da 'makas' dehşeti: Üç kişi yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da 'makas' dehşeti: Üç kişi yaralandı

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
FOTOĞRAF 15
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.
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İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
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Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi.
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Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi.
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Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.
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Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.
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Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
Bursa Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bin 500 polisle gerçekleştirilen şafak baskınında evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılırken, uykuda yakalanan şüpheliler ise polisi karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.


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