10 ilde FETÖ operasyonu: Mahrem imamlar aranıyor

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

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