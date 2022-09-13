12 Eylül darbesi millete ihanet

Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin 42’nci yılında siyasiler antidemokratik girişimlere karşı kararlılık mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paylaşımında, “Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, “Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül’ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve iş birlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir” şeklinde açıklama yaptı.

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15 TEMMUZ CEVAP OLDU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, “12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir. Darbeleri ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum. Türkiye’de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Türkiye, demokratik yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, “12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı, her şart altında ihanettir” ifadesini kullandı.

GÜNDEM Utancın 41. yılı: 12 Eylül 1980 darbesi