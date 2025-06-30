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12 il için alarm verildi: Sıcaklıklar düşüyor sağanak kapıda

12 il için alarm verildi: Sıcaklıklar düşüyor sağanak kapıda

15:2630/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
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MGM duyurdu: Sağanak yağış geliyor
MGM duyurdu: Sağanak yağış geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak kapıda! Yeni haftaya hazırlıksız yakalanmak istemeyenler dikkat… Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı. Yeni haftada hava sıcaklıkları bazı bölgelerde düşerken, sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Yaz ortasında hava tersine dönüyor... Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar düşerken, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün ve salı günü (1 Temmuz 2025) birçok ilimize kuvvetli sağanak geliyor. Meteoroloji uyarı verdi. İşte yağış beklenen illerimiz...


Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı


İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.


Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Yağışların bugün Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



12 İL İÇİN ALARM


Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde 1 Temmuz Salı günü yer yer sağanak etkili olacak.
Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentisi yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için alarm vererek; ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.


Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:
Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul
: Parçalı bulutlu 30
İzmir:
Az bulutlu ve açık 35
Adana:
Az bulutlu ve açık 37
Antalya:
Az bulutlu ve açık 38
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır:
Az bulutlu ve açık 32

olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması çağrısı yapıldı.



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