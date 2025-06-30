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Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgelerine ilişkin açıklama: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı

Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgelerine ilişkin açıklama: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı

Tuba Fıçıcı
14:2830/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını, AFAD'ın Bilecik ve İzmir valiliklerine 30'ar milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiğini belirtti
Bakan Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını, AFAD'ın Bilecik ve İzmir valiliklerine 30'ar milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiğini belirtti

İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 binden fazla vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Yerlikaya, yangınlardan etkilenen bölgelere acil yardım ödeneklerinin gönderildiğini açıkladı.

Orman yangınlarının etkili olduğu İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen yangınlara yönelik ekiplerin çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hem tahliye edilen vatandaş sayısını hem de afet bölgelerinde alınan destek kararlarını kamuoyuyla paylaştı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

İlk belirlemelere göre;

Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;

İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı.

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."





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