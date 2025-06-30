Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgelerine ilişkin açıklama: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı

Orman yangınlarının etkili olduğu İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen yangınlara yönelik ekiplerin çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hem tahliye edilen vatandaş sayısını hem de afet bölgelerinde alınan destek kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.