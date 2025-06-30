Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, hava şartlarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da süreci yakından takip ettiğini aktaran Yumaklı, bölgedeki tahliyeler ve etkilenen vatandaşlarla ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.









ÜÇ GÜNDE 263 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir Seferihisar'da yangınlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına 4 uçak 14 helikopter çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı 3 kritik noktanın bulunduğunu ve bu noktaların kontrol altına alındığında yangının kontrol altına alınabileceğini belirtti.









Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama Gündem / İzmir













"İzmir yangınlarına 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. Belki şu anda hissetmiyoruz ama rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaştı. Bu yangınla alakalı da artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim ama burada da rüzgar hızının 70-80 kilometreleri bulacağını veriler bize veriyor. Yangınların kontrol altına alındığı bilgisinden sonra ekipler sahaya çıkacaklar. Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri aktardık."





Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama Gündem / İzmir













Yumaklı sözlerine şöyle devam etti; "Şu ana kadar dört köy ve iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar yangınlardan 21 vatandaşımız etkilendi. Ayakta tedavi edildiler hayati tehlikeleri bulunmuyor.Manisa Akhisar'da aktif yangının enejisi düşürüldü. İzmir'de her iki noktadaki yangınların enerjisi düşürüldü. 3 kritik nokta kaldı. Yangından etkilenen canlılar var. Seferihisar'da hava araçları görevde. Ormanda ateş yakmayın, izmarit atmayın..."









"3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa yangınının enerjisi düştü, Seferihisar'da hava araçları devrede. Rüzgar gece yangına müdahaleyi zorlaştırdı. 4 köy ve 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı."





Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama Gündem / İzmir











