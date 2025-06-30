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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

13:1530/06/2025, Pazartesi
AA
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"Ülkemiz genelinde son 3 günde toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürmektedir"
"Ülkemiz genelinde son 3 günde toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürmektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son 3 günde toplam 263 orman yangını çıktığını, bu yangınların 259'unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığını, devam eden 4 orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.


"Ülkemiz genelinde son 3 günde (cuma, cumartesi ve pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Müdahalesine devam edilen yangınlar, İzmir-Menderes-Kuyucak, İzmir-Seferihisar-Doğanbey, Manisa-Akhisar-Doğankaya, Hatay-Antakya-Üçgedik. İzmir'deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'den fazla personelle müdahale edilmektedir. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır."



#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Orman Yangınları
#son dakika
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