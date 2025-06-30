Cumhurbaşkanı Erdoğan İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu: 'Yıl sonu 20'li rakamlar görmeyi bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını vurguladığı açıklamasında 2025'in ilk çeyreğinde yüzde iki büyüme kaydedildiğini belirtti. Erdoğan, böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdiklerini vurgularken enflasyonla mücadelede Türkiye'nin tavizsiz bir duruş sergilediğini belirtti. Yıl sonunda ise enflasyonun 20'li rakamlara gerilemesini beklediklerini açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





"Türkiye ihracatçılar meclisinin 32. Genel Kurulu'na başarılar diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak tüm firmalarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum. TİM 33 yıldır sadece bir çatı kuruluşun ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan, sektörleri ortak akılda buluşturan bir vizyon merkezi haline geldi.









Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir izler bırakıyor. Türk ihracatçısı denilince artık dünyada sadece bir tedarikçi değil aynı zamanda bir çözüm, ortağı, bir güven markası anlaşılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Bütün ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.





Şunu bilmenizi isterim bizler binlerce yıllık medeniyet birikimi ile yoğrulmuş bu topraklarda alın terini akılla ve vizyonla yoğurarak çalışan üreten ve ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz. Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldi. Zorlukları aşarak bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır. Her biriniz Türkiye'nin bugünlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız.





İhracatçılar olarak sizler Türkiye Yüzyılı'nın inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarımızsınız. Rabbim dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.





Çalışarak üreterek satarak yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini hep beraber sağlayacağız. Değerli kardeşlerim içinden geçtiğimiz dönem yalnızca Konjonktürel dalgalanmaların değil derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı bir eşik niteliğindedir.





İnsanlık tarihine damga vuran Covid-19 salgınının sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat halen tam anlamıyla telafi edilemedi.





Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken Uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmalar meydana geliyor. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştiriyor.

Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz az çok görebiliyoruz. Dengelerin kurulması istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak.





Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.





Muhalefetin, Türkiye'yi batığa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Hamdolsun şimdiye kadar ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz %3,2 oranında büyüdü.





2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde iki büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik. Seçime rağmen istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık.





Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indirdik. Özellikle son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı ve güven tazeledi.









Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz.





Değerli dostlarım ihracat cephesinde de son derece emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiştir. 2024 yılında iki yüz altmış iki milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1,07'ye yükselttik. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 18'e 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımızda 302'ye çıktı. 2025 senesinde de aynı ritimle yola devam ediyoruz. Mayıs ayında iracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7'lik artışla 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık iracatıdır.





Ocak-Mayıs döneminde mal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde üç buçuk oranında artışla yüz on bir milyar dolara yıllıklandırılmış ihracatımız ise iki yüz altmış beş buçuk milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı tarafında da hamdolsun oldukça iyiyiz.2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdı.





Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2002 yılında on milyar dolar, ihracatımızdaki payı yüzde otuz seviyesindeydi. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101 milyar doları aştı. İhracatımızdaki payı da yüzde 41'e çıktı.





Bu artış Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da arttırılmasını hedefliyoruz. İhracatımızı ülke satına yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.





Mayıs ayı yıllıklandırılmış verilere göre 32 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini memnuniyette görüyoruz.





2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı 2013 yılına göre iki kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştı ve payları %23,607. Tüm zorluklara rağmen böylesine anlamlı bir başarı imzalatan kadınları bugün bir kez daha tebrik ediyorum.





Kıymetli arkadaşlar serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz.





2024 yılında mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere toplam 24,7 milyar liralık kaynağı firmalarımızın emrine verdik.





2025 yılı için yaklaşık 33 milyar liralık bir destek bütçesini yine sizlerin istifadesine sunuyoruz.





Jeopolitik gerilimlerin artması ve ticaret savaşları riskinin güçlenmesi gibi faktörler, ihracatımızın coğrafi yetişikliğini artırmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.





2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi için de önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank, Türk Ticaret Bankası ve ihracatı geliştirme anonim şirketi başta olmak üzere tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Exim Bank 2024 yılında 49 milyar dolarlık desteğiyle ihracatçılarımız için güçlü bir kaynak oluşturdu. Bu destekten yararlanan 17.838 ihracatımızın yüzde 83'ü Kobi'ydi.





2025 yılında bu desteği 52 milyar doları çıkarmayı hedefliyoruz. Merkez Bankamız geçen yıl 581 milyar liralık reeskond kredisi kullandırdı. Yılın ilk beş ayında ise üç yüz otuz milyar liraya ulaştık.





Bu kredilerin maliyetinin yarısını biz üstlenerek ihracatçılarımızı son iki yılda toplam yüz yetmiş üç milyar liralık bir finansman yükünden kurtardık. Hali hazırda 142 milyar lira tutarındaki İhracatçı kredisinin kullanımına karşılık 124 milyar liralık kefalet desteği sağlandı.





Yıl sonuna kadar 70 milyar liralık ek kapasite oluşturularak kümülatif kredi kefalet hacminin 160 milyar lirayı bulması hedefleniyor. İhracat ailemizin değerli mensupları, savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde dünyanın önde gelen imalat sanayi üreticilerinden biriyiz.





Savunma ve havacılık sanayimizin 2002 yılında yerlilik oranı %20 ve ihracatı 248 milyon dolar 2024 yılında 15 milyar doları aşan cirosu 180 farklı ülkeye ve bölgeye 6,7 milyar dolar mal ihracatı gurur kaynağımız oldu. NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Özellikle silahlı, silahsız, insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık."







