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BATMAN

12 yıldır başındaki 80 saçmayla yaşıyor

12 yıldır başındaki 80 saçmayla yaşıyor

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 2006 yılında arkadaşlarıyla gittiği keklik avında, av tüfeğiyle yanlışlıkla başından vuruldu. Ağır yaralanan Cuma Araz, başına isabet eden yaklaşık 80 saçmayla yaralandı. Araz 12 yıldan bu yana başındaki 80 saçmayla yaşamını sürdürüyor.

Haber Merkezi IHA
2006 yılında arkadaşlarıyla gittiği keklik avında, av tüfeğiyle yanlışlıkla başından vurulan genç adam başındaki saçmalarla hayatına devam ediyor.
2006 yılında arkadaşlarıyla gittiği keklik avında, av tüfeğiyle yanlışlıkla başından vurulan genç adam başındaki saçmalarla hayatına devam ediyor.

12 yıl önce arkadaşlarıyla keklik avına giden Batman’ın Sason ilçesi Dereiçi köyünde yaşayan Cuma Araz, av sırasında arkadaşı tarafından yanlışlıkla başından vuruldu.

Av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Araz, arkadaşları tarafından önce Sason Devlet Hastanesine, oradan da Batman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerden sonra Diyarbakır’a sevk edilen Cuma Araz, yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

"Arkadaşım beni keklik sanarak vurdu"

4 çocuk babası 31 yaşındaki Cuma Araz, başındaki saçmaların kendisini rahatsız ettiğini ve maddi durumu olmadığı için tedavi olamadığını söyledi.

Araz, olayla ilgili şunları söyledi:

  • "2006 yılında ava gittim. Arkamdaki arkadaşım kafamı kaldırınca keklik sanıyor ve beni vuruyor. Yere düştüm ve başıma gelip ağladı. Hemen köye gidip köylülere haber veriyor. Beni alıp hastaneye götürdüler. Önce Sason Devlet Hastanesine sonra Batman Devlet Hastanesine oradan da Diyarbakır’a sevk ettiler. Müdahale ettiler ve sonra iyileştin dediler. Şimdiye kadar saçmalar içindedir. 70-80 tane kadar saçma var. Rahatsızlık veriyor. Bazen boynumdaki saçma çok rahatsız ediyor acıyor. Başımın arkasındakiler acıyor. Maddi durumum yok o yüzden bir yere gidemedim. Şimdiye kadar evde kaldım. Çalışamıyorum, evim yok, bir şeyim yok. Tedavi bana zarar vermeyecekse olmak istiyorum. Ama zarar verecekse istemiyorum. Evli ve dört çocuğum var."

"Av sırasında başından vuruldu"

12 yıldır başında saçmalarla yaşayan Cuma Araz’ın babası Hüseyin Araz, oğlunun tedavi olmasını istiyor.

Oğlunun av sırasında vurulduğunu söyleyen Hüseyin Araz, “2006 yılında keklik avına gitti. O önden gidiyordu, arkadaşı ise arkadan geliyordu. Kar olduğu bir yerde kafasını kaldırınca arkadaşı mağaradan tilki veya keklik çıktığını sanarak vuruyor. Koşup baktığında arkadaşlarını vurduğunu görüyor. Haber verdiler köylülere, köylüler geldi ve yardım etti. Batman'a getirdik hastaneye. Oradan Diyarbakır'a sevk edildi. Başında 80'e yakın saçma var. Evi yok, maddi durumu yok, bir şeyi yok. Güneşte çalışamıyor, acıyor. Tedavi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Cuma Araz, çektirdiği röntgen filmlerinde kafatasındaki saçmaların çok net göründüğünü söyledi.

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