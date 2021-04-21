Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 128 milyar dolar talimatı
ANKARA

128 milyar dolar talimatı

CHP’nin bir süredir diline doladığı “128 milyar kayboldu” yalanı önceki gün AK Parti MYK’nın gündemine geldi. Erdoğan’ın kurmaylarına “AK Parti 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bugün grup toplantısında CHP’nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
128 milyar dolar talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin 128 milyar dolar yalanlarıyla ilgili kurmaylarına, “Biz icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor” dediği öğrenildi.

CHP’nin bir süredir diline doladığı “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu önceki gün AK Parti MYK’nın gündemine geldi. Erdoğan’ın konuyla ilgili kurmaylarına, “AK Parti 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor” dediği öğrenildi.

Erdoğan’ın bugün partisinin grup toplantısında CHP’nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği kaydedildi.

GRİ PASAPORTA KISITLAMA

Bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma da toplantıda gündeme geldi. Erdoğan’ın, konunun takipçisi olunması yönünde talimat verdiği belirtildi. Ayrıca, gri pasaport verilmesine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılarak bazı kısıtlamalar getirilebileceği, hatta yasal bir düzenleme de yapılabileceği ifade ediliyor.

128 milyar dolar yalancıları
EKONOMİ
128 milyar dolar yalancıları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den 128 milyar dolar açıklaması: Özür bekliyoruz
EKONOMİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den 128 milyar dolar açıklaması: Özür bekliyoruz
Abone Ol Google News
ABDde George Floyd kararı

ABD'de George Floyd kararı

​Polis tüm suçlamalardan hüküm giydi.
Beşiktaş avantaj tepti

Beşiktaş avantaj tepti

​Siyah beyazlılar iki haftada dört puan bıraktı.
Bakan Selçuktan sınav erteleme sorusuna yanıt: Ne gerekiyorsa onu yapacağız

​CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Vaka ve ölü sayısı yine yükseldi.

​İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.