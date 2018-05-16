130 yıl sonra gelin verdiler

Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde ikamet eden Gökçe ailesi, 130 yıl sonra ilk kez gelin vermenin sevincini yaşadı.

Olukman köyünde yaşayan Rabia ve Mehmet çifti, 1888 yılında evlendi. Hacıoğulları olarak bilinen Gökçe ailesinden doğan çocuklar, erkek olarak dünyaya geldi.

Rabia ve Mehmet çiftinin evlendiği yıl son kez gelin veren Gökçe ailesinin kadınları, 110 yıl boyunca erkek çocuk dünyaya getirmeye devam etti.

Ömer ile Meliha Gökçe çiftinin 1998 yılında dünyaya gelen kızları, Gökçe ailesinin 110 yıllık kız çocuk özlemini sonlandırdı.

Fadime Gökçe (20), aynı köyden Celal Susuz (25) ile dün akşam yapılan düğünle hayatını birleştirdi. Böylece Gökçe ailesi 130 yıl sonra gelin vermiş oldu.

Damat Susuz, "130 yıldır bu evden gelin çıkmamış. Nasip kısmet banaymış. Çok mutluyum" dedi.

Ömer Gökçe de 130 yıl sonra evlerinden çıkan ilk gelinin kendi kızı olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirerek, "En son dedemin babasının kız kardeşi bu evden gelin çıkmış. Mutluyuz, sevinçliyiz, güzel bir duygu" diye konuştu.

Damadın dedesi Halil İbrahim Susuz ise Gökçe ailesinden 130 yıl sonra gelin alan ilk aile olduklarını aktararak, "Gelinimizi gördüm ve torunuma alırım diye düşündüm. Allah'ın da emriyle 130 yıl sonra bu evden kızlarını aldım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.