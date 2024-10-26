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14 dakikada müdahale

14 dakikada müdahale

04:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilk müdahalenin 14 dakika içinde yapıldığını söyledi. Saldırıda yaralananları ziyaret eden Yerlikaya, “Hiçbir şekilde rehin olayı yaşanmamıştır” dedi. Yerlikaya saldırıyla ilgili 174 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi’nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, terör saldırısında yaşananları dakika dakika anlattı:

15.26,
gasbedilen bir taksi onunla TUSAŞ’ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan iki hain terörist iniyor. Ellerinde hiçbir silah olmayan masum insanlara ateş saçıyorlar. Orada şehit olan kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız tabancası ile karşısındakinin büyük tüfeğinin olmasına rağmen ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor.
15.30,
yaralandığını anlayan kadın terörist kendini patlatıyor. Üzerinde yüklü miktarda plastik patlayıcı var.
15.40,
iki zırhlı araçla birlikte bizim Jandarma Özel Harekatımız oraya geliyor. Polis Özel Harekat birimlerimiz oraya akın ediyor. En kısa sürede 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Havadan da unsurlarımız oraya gönderiliyor.
15.52
’de bir zırhlı araç ve 17 Polis Özel Harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildikleri için hemen oraya gidiyorlar.
15.52
’de binanın dışı tamamen cam, turnike ve kapı var. Oraya korku salarak azametle girilmesi kararı veriliyor. Zırhlı araç 60-70 km hızla kapı ve camı patlatarak oraya giriyor. 17 kahraman çelik kalkanlarla oraya giriyor. Şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. 2 Özel Harekat Polisi hafif şekilde yaralanıyor. Bina içerisinde yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor teröristi etkisiz hale getirmek için. Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor.

174 GÖZALTI

16.40
’da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.Öte yandan Bakan Yerlikaya saldırıyla ilgili 174 şüphelinin gözaltına alındığını ve kısa süre içerisinde adliyeye sevk edileceklerini kaydetti.



#tusaş
#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#müdahale

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