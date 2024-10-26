14 dakikada müdahale

15.26,

gasbedilen bir taksi onunla TUSAŞ’ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan iki hain terörist iniyor. Ellerinde hiçbir silah olmayan masum insanlara ateş saçıyorlar. Orada şehit olan kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız tabancası ile karşısındakinin büyük tüfeğinin olmasına rağmen ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor.