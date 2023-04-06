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YSK açıkladı: 14 Mayıs seçimlerinde kaç seçmen oy kullanacak?

14 Mayıs seçimlerine 38 gün gibi kısa bir süre kala nefesler tutuldu. YSK, bu kez de oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.

09:44 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Toplanan verilere göre 14 Mayıs günü 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.

Ayrıca, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandığın kurulacağı açıklandı. Bu sandıkların 4 bin 969’u yurt dışında, 21 bin 15’i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan’da netleşecek ve 19 nisanda seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak.

YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak. 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise iş seçim kuruluna yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Seçim süreci ile ilgili merak edilen bazı konular;

Seçimler saat kaçta olacak?

Türkiye genelinde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa bu kişilerin sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde oy verme işlemi nasıl olacak?

Deprem bölgesinde eskiden hangi okullara sandık kuruluyorsa aynı okullara yine sandık kurulacak.

Okullar yıkılmış ya da hasar görmüş olsa bile bahçesine konteyner konarak oyların kullanılması sağlanacak.

İl değiştiren depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Seçmenler, adres kaydını nereye aldırırsa orada oy kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

Yeni seçim yasasına göre ittifaktaki kaç parti seçim barajını aşmış olacak?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#seçim
#YSK
#seçmen
#14 mayıs
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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