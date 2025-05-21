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140 milyon bardak yargıda

140 milyon bardak yargıda

Oğuzhan Ürüşan
04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) ortaya dökülen karton bardak skandalı için savcılığa suç duyurusu yapıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan ve çeşitli belediye yöneticileri hakkında “örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalar yöneltildi.


GÜNCEL DEĞERİ 400 MİLYON TL

Dilekçeye göre, 2022-2024 yılları arasında ABB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, toplamda 252 milyon TL’yi aşan üç ayrı ihale ile karton bardak, çöp poşeti ve muhtelif malzeme alındı. Bu alımlarda 139 buçuk milyon adet karton bardak ile 6 milyon adet çöp poşeti alındığı belirtilirken, bu miktarların 108 tıra tekabül ettiği vurgulandı. Başvuruda, 2023 tarihli büyük çaplı ihaleyi alan Beta Global Madencilik adlı şirketin, ihale tarihinden yalnızca bir yıl önce kurulduğu ve iki kez el değiştirdiği ifade edildi. Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Gökçek, “140 milyon tane bardak ve güncel değeri ise 400 milyon TL olan dosyayı bugün adli makamlara teslim ettik. Teslim ettiğimiz her şey belgeli. Fütursuzca yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartacağız” dedi.


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