15 Temmuz Derneği'nden Altılı Masa'ya 'ihanet' tepkisi: FETÖ'cüleri mağdur diye pazarlamayın

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15 Temmuz Derneği 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda basın açıklaması yaptı.
15 Temmuz Derneği, altılı masanın KHK açıklamasını protesto etti
Dernek üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.
Grup adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz gazisi Çil, muhalefet partilerinden oluşan altılı masanın FETÖ ile mücadelede önemli bir yeri olan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili açıkladıkları mutabakat metnine ilişkin toplandıklarını söyledi.
15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çil, altılı masaya seslenerek, "Ey altılı masa, yaşam biçimi olarak takiyeyi benimsemiş ve 40 yıldır devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan, hainlikte sınır tanımayan bir örgüt var karşımızda. Amacına ulaşmak için din, ideoloji, parti farkı gözetmeksizin herkesi kullanmak isteyen bir örgüt var karşımızda. Çaldıkları sorularla yıllarca insanların hakkına giren, ses kayıtlarıyla, montajla, şantajla hükümet devirmeye çalışan, manipülasyonun her türünü denemiş bir terör örgütü var karşımızda. İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdiden intikam yeminleri etmeye başlayan ve bu vatan üzerinde gelmiş geçmiş en büyük hainliği sergileyen FETÖ'ye acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bu ihaneti millet affetmez." ifadelerini kullandı.