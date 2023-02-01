15 Temmuz Derneği'nden Altılı Masa'ya 'ihanet' tepkisi: FETÖ'cüleri mağdur diye pazarlamayın

Çil, 15 Temmuz Derneği yönetimi, şehit aileleri ve gaziler olarak bugüne kadar bu mücadeleyi sulandırmaya çalışanların karşısında durduklarını belirterek, "Altılı masa yayınladığı mutabakat metninde '15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' diyor. Ne kadar masum bir açıklama gibi görünüyor değil mi? Oysa firari FETÖ'cüler mesajı hemen alıp '

Çil, 15 Temmuz Derneği yönetimi, şehit aileleri ve gaziler olarak bugüne kadar bu mücadeleyi sulandırmaya çalışanların karşısında durduklarını belirterek, "Altılı masa yayınladığı mutabakat metninde '15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' diyor. Ne kadar masum bir açıklama gibi görünüyor değil mi? Oysa firari FETÖ'cüler mesajı hemen alıp '

rbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ'cüleri bize 'mağdur' diye pazarlamayın. 15 Temmuz'u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez

rbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ'cüleri bize 'mağdur' diye pazarlamayın. 15 Temmuz'u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez

' yalanından tutun, örgüt yöneticisi kadınların aileleriyle ilgili pek çok gerçek dışı haber servis edip insanların duygularına oynadılar. Ancak o gece bu köprüde mücadele edip, gazi olan biri olarak altılı masaya şunu söylemek istiyorum: Mağdur aramak istiyorsanız tankların, topların, silahların hedef aldığı millete bakın.

' yalanından tutun, örgüt yöneticisi kadınların aileleriyle ilgili pek çok gerçek dışı haber servis edip insanların duygularına oynadılar. Ancak o gece bu köprüde mücadele edip, gazi olan biri olarak altılı masaya şunu söylemek istiyorum: Mağdur aramak istiyorsanız tankların, topların, silahların hedef aldığı millete bakın.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çil, altılı masaya seslenerek, "Ey altılı masa, yaşam biçimi olarak takiyeyi benimsemiş ve 40 yıldır devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan, hainlikte sınır tanımayan bir örgüt var karşımızda. Amacına ulaşmak için din, ideoloji, parti farkı gözetmeksizin herkesi kullanmak isteyen bir örgüt var karşımızda. Çaldıkları sorularla yıllarca insanların hakkına giren, ses kayıtlarıyla, montajla, şantajla hükümet devirmeye çalışan, manipülasyonun her türünü denemiş bir terör örgütü var karşımızda. İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdiden intikam yeminleri etmeye başlayan ve bu vatan üzerinde gelmiş geçmiş en büyük hainliği sergileyen FETÖ'ye acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bu ihaneti millet affetmez." ifadelerini kullandı.