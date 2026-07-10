Sıfır atıkta ceza-teşvik dönemi
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, çevreyi kirleten işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması için Adalet Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini belirterek, çevre suçlarında cezaların artırılması ve tekrarlanan ihlallerde hapis cezası uygulanmasını önerdiklerini açıkladı.
Kayseri'de düzenlenen "COP31 Sürecinde Türkiye, Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" öncesinde konuşan Ağırbaş, işletmelerin çevre dostu üretime geçişini hızlandırmak amacıyla bankalarla da görüşmeler yaptıklarını söyledi. Biyobozunur malzeme üretimine geçecek firmalara düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanmasını hedeflediklerini belirten Ağırbaş, Türkiye'nin plastik yerine doğa dostu ürünlerin üretim merkezi olabileceğini ifade etti. Çevreyi kirleten sanayi kuruluşlarına verilen mevcut cezaların yetersiz kaldığını savunan Ağırbaş, kirlenen alanların rehabilitasyon maliyetlerinin de sorumlu şirketler tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı. Ağırbaş, "Cezalar şu an düşük. Çevreyi kirleten şirket, oluşan tüm rehabilitasyon masraflarını üstlenmeli. Ayrıca ikinci ihlalde hapis cezası da olmalı" dedi.
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