Sıfır atıkta ceza-teşvik dönemi

Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan dağ keçileri, kalabalık bir sürü halinde doğal ortamlarında görüntülendi. Kaçak avlanması durumunda 940 bin lira gibi rekor bir cezası bulunan bu özel türün sergilediği manzara, bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla sıkı denetimlerin yapıldığı bölgede, dağ keçileri "kesin korunacak türler" listesinde yer alıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bu hayvanları kaçak yollarla avlayan şahıslara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 940 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Caydırıcı cezalar ve bölge halkının bilinçlenmesi sayesinde yaban keçisi popülasyonunda artış gözlemlendiği belirtiliyor.