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Ankara NATO’ya örnek oldu

Ankara NATO’ya örnek oldu

Nur Banu Aras, Merve Safa Akıntürk, Uğur Duyan, Oğuzhan Ürüşan
04:00, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 04:03, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ankara NATO’ya örnek oldu
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara’da kendisine eşlik eden polisler ile sohbet etti.

Ankara’nın ev sahipliğindeki 36. NATO Liderler Zirvesi daha önceki zirvelerle karşılaştırıldığında güvenlik, ulaşım, yemek ve organizasyonun işleyişi konusunda fark yarattı. Diplomatik çevreler Ankara’nın referans olacağını ve sonraki zirvelerin “Ankara standardı”na göre değerlendirileceği yorumunu yaptı.

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 32 liderin katıldığı 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok kritik ikili görüşme gerçekleştirirken, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği dostluk mesajları ve samimi görüntüler zirvenin en dikkat çeken kareleri arasında yer aldı. Diplomatik temasların yanı sıra organizasyon başarısıyla da öne çıkan Ankara Zirvesi, NATO tarihinde birçok ilke imza attı. Gazeteciler için hayata geçirilen QR kod destekli yüz tanıma sistemi sayesinde uzun güvenlik kuyrukları ortadan kalkarken, Medya İletişim Merkezi ile toplantı salonlarının birbirine yakın konumlandırılması da basın mensuplarına önemli kolaylık sağladı.

DİĞER ZİRVELERİ GERİDE BIRAKTI

Güvenlik tedbirleri, ulaşım organizasyonu ve lojistik planlamasıyla dikkat çeken Ankara Zirvesi, ittifakın hafızasında önemli yer edinen Washington ve Paris zirveleriyle kıyaslandığında organizasyon kalitesini daha da ileri taşıdı. Gerek katılımcılara sunulan imkânlar gerekse kusursuz işleyen koordinasyonuyla Ankara, NATO zirveleri için yeni bir referans oluşturdu. Diplomasi çevrelerinde bundan sonraki NATO zirvelerinin “Ankara standardı” ile değerlendirileceği yorumları yapılıyor.

AKILDA KALANLAR

* ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği dostluk mesajları zirvenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

* Türk mutfağı liderlerden tam not aldı.

* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Beştepe'deki resepsiyonun ardından gece geç saatlerde eşofmanlarıyla Ankara Kalesi'ni gezdi. İkilinin birbirine soğuk davrandığı görüldü.

* Külliye’ye gelen birçok lider ve heyet üyesinin mimari yapı ve organizasyondan etkilendiği ifade edildi.

* İlk gün Külliye’deki akşam yemeğine son katılan Portekiz ve İtalya başbakanlarının, Trump’ın konvoyu nedeniyle oluşan güvenlik trafiği sebebiyle program alanına ulaşmakta kısa süreli gecikme yaşadığı öğrenildi.



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Başlıklar :NATOAnkaraPolitika
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