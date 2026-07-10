Tüm darbelerde FETÖ var

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrademiz, Zaferimiz" başlıklı panel, üniversitenin Sütlüce’deki kampüsünde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Parlar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Akil ve GSRL Üyesi Dr. Nevzet Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Panelde FETÖ'nün tarihsel arka planı, devlet kurumlarına sızma yöntemleri, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç ve örgütle mücadelenin bugünkü seyri ele alındı.

Hüseyin Likoğlu

TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz'un yalnızca şehit ve gazileri anma günü değil, milletin demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Darbecilerin milletin direnişini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğini hesaplayamadığını ifade eden Gül, "15 Temmuz'da elde edilen zaferi gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmalıyız" dedi.

DEVLETE SIZMA 1960 DARBESİYLE BAŞLADI

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise FETÖ’nün yalnızca 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan bir yapı olmadığını, örgütün Türkiye’deki darbe süreçleriyle uzun yıllara yayılan bir geçmişe sahip olduğunu anlattı. Fetullah Gülen’in 1960 darbesinden itibaren çeşitli dönemlerde devlet kurumlarına sistemli şekilde sızdığını belirten Likoğlu, örgütün özellikle eğitim faaliyetlerini kullanarak kadrolaştığını ve yıllar içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere kritik kurumlarda etkisini arttırdığını ifade etti. 1986’daki askeri soruşturmalarda isimleri geçen bazı kişilerin yıllar sonra general rütbesine yükselerek 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığını hatırlatan Likoğlu, bunun örgütün onlarca yıla yayılan planlı yapılanmasının en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

YARIM ASIRLIK TEHDİT BERTARAF EDİLDİ

15 Temmuz’un yalnızca FETÖ ile sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Likoğlu, örgütün arkasındaki yapıların ve destek mekanizmalarının da doğru analiz edilmesinin önemine dikkat çekti: “FETÖ kendiliğinden ortaya çıkmış bir oluşum değil. Örgüt, geçmişte Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren misyoner yapılanmaların kullandığı yöntemlere benzer şekilde eğitim yoluyla devlet kurumlarına nüfuz etti. 15 Temmuz’da milletin gösterdiği direniş sayesinde, yarım asırlık büyük bir tehdit bertaraf edildi. Benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını önlemek için 15 Temmuz’un iyi anlaşılması, hafızalarda canlı tutulması ve mücadelede yalnızca örgüte değil, onu destekleyen yapılara karşı da dikkatli olunması gerek.”

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