15 Temmuz ruhu diri tutulmalı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede darbeye direnirken yaralanan gaziler yaşadıklarını anlatıp FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. O dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü’nde darbecilerin açtığı ateşle yaralanan Gazi Muhammed Alperen Turan ve Atatürk Havalimanı’na giderken üstüne çıktığı tankta yaralanan Ayhan Durmuş’un anlattıkları, FETÖ ihanetini yıllar sonra tekrar gözler önüne serdi.

İNSAN SELİ KÖPRÜYE AKTI

Hain kalkışmayı haber alır almaz köprüye çıktığını anlatan Muhammed Alperen Turan, “Çok az kişi vardı. Babama, 'Allah'ın Ebabil kuşları nerede?' diye sordum. Cümlem biter bitmez insanların köprüye sel gibi aktığını gördüm. O an bunun Rabbimin verdiği bir cevap olduğuna inanıyorum. Üzerimize ateş açılmasına rağmen geri adım atmadık. O gece milletimizin iman, cesaret ve vatan sevgisiyle nasıl tek yürek olduğuna şahit oldum” dedi. Arkadaşlarının gözleri önünde şehit düştüğünü, yaralıları ambulanslara ulaştırmak için beton bariyerlerin arkasından darbecilere “Ateşi kesin” diye seslendiğini ifade eden Turan, “Darbeciler kısa süre ateşi durdurdu. Ancak yaralıları taşırken yeniden ateş açıldı” şeklinde konuştu.

Gelecek nesillere anlatılması gerek

15 Temmuz Gazisi Ayhan Durmuş, darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na giderken tanklara doğru koştuğunu belirterek, "Beni harekete geçiren manevi bir güç vardı." dedi. Tankın üzerine çıktığı sırada yaralanan Durmuş, 15 Temmuz'un gelecek nesillere güçlü şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.

Gündem

Kalk abdestini al vatan elden gidiyor

Özgün

TRT’nin hafıza projesi 'Asırlık Gece' için geri sayım başladı

Gündem

AYM 'FETÖ’cü Çiçek TV izlesin’ dedi