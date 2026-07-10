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15 Temmuz ruhu diri tutulmalı

15 Temmuz ruhu diri tutulmalı

Rabia Şenol
04:00, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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15 Temmuz ruhu diri tutulmalı
M. Alperen Turan, Ayhan Durmuş.

15 Temmuz gazileri, o geceki birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere çok iyi anlatılması gerektiğini kaydetti. Gazi M. Alperen Turan “Çocuklarımız geçmişini ne kadar iyi bilirse geleceğine de o kadar güçlü sahip çıkar” dedi. Gazi Ayhan Durmuş da 15 Temmuz bilincinin canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede darbeye direnirken yaralanan gaziler yaşadıklarını anlatıp FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. O dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü’nde darbecilerin açtığı ateşle yaralanan Gazi Muhammed Alperen Turan ve Atatürk Havalimanı’na giderken üstüne çıktığı tankta yaralanan Ayhan Durmuş’un anlattıkları, FETÖ ihanetini yıllar sonra tekrar gözler önüne serdi.

İNSAN SELİ KÖPRÜYE AKTI

Hain kalkışmayı haber alır almaz köprüye çıktığını anlatan Muhammed Alperen Turan, “Çok az kişi vardı. Babama, 'Allah'ın Ebabil kuşları nerede?' diye sordum. Cümlem biter bitmez insanların köprüye sel gibi aktığını gördüm. O an bunun Rabbimin verdiği bir cevap olduğuna inanıyorum. Üzerimize ateş açılmasına rağmen geri adım atmadık. O gece milletimizin iman, cesaret ve vatan sevgisiyle nasıl tek yürek olduğuna şahit oldum” dedi. Arkadaşlarının gözleri önünde şehit düştüğünü, yaralıları ambulanslara ulaştırmak için beton bariyerlerin arkasından darbecilere “Ateşi kesin” diye seslendiğini ifade eden Turan, “Darbeciler kısa süre ateşi durdurdu. Ancak yaralıları taşırken yeniden ateş açıldı” şeklinde konuştu.

Gelecek nesillere anlatılması gerek

  • 15 Temmuz Gazisi Ayhan Durmuş, darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na giderken tanklara doğru koştuğunu belirterek, "Beni harekete geçiren manevi bir güç vardı." dedi. Tankın üzerine çıktığı sırada yaralanan Durmuş, 15 Temmuz'un gelecek nesillere güçlü şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.

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Başlıklar :15 TemmuzToplumDarbe Girşimi
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