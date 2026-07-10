Okullar öğrenci verisi paylaşamayacak

Tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Bu kapsamda sınıf listeleri, öğrenci numaraları, T.C. kimlik numaraları, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık, disiplin, veli ve personel iletişim bilgileri ile öğrenci ve personele ait görüntülü içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanamayacak.

Merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen iş ve işlemler sırasında öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer ilgililere ait kişisel verilerin işlendiği de belirtilen yazıda, verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun şekilde korunmasının önemine dikkat çekildi.

BİRÇOK TEDBİR YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yazıda, kişisel verilerin yalnızca görev ve hizmet gerekleri doğrultusunda, belirli ve meşru amaçlarla işlenmesi, işlenen verilerin yapılan işlemle sınırlı olması, gereğinden fazla veri alınmaması, verilerin güncelliğinin korunması ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiği bildirildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda, ilgili tüm dijital platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.