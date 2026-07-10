Özel vitrini değiştiriyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti hazırlıklarını sürdürürken, partinin kurmay kadrosunda da önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. CHP'de yaşanan mutlak butlan süreci, disiplin tartışmaları ve kamuoyunda yoğun eleştirilere konu olan gelişmeler nedeniyle yıprandıkları değerlendirilen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeni oluşumda yer almamaları ya da ön plana çıkmadan harekete dahi olmaları öngörüldü.

GERİ PLANDA KALACAKLAR

Özel'in yeni hareketi daha geniş toplumsal kesimlere hitap edecek yeni isimlerle şekillendirmeyi hedeflediği, Başarır ve Ağbaba'nın ise görünür yönetim kadrosunun dışında bırakılmasının planlandığı konuşuluyor. Her iki ismin de yeni oluşuma destek vermesi kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bu tercihte son dönemde CHP'de yaşanan siyasi krizlerin etkili olduğu da ifade edildi. Mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim tartışmaları, parti içindeki disiplin süreçleri ve kamuoyunda yaşanan sert polemiklerin ardından, yeni partinin "eski tartışmaları geride bırakan yeni bir başlangıç" mesajıyla yola çıkması hedefleniyor.

ÖRGÜTLENMEDE YER ALABİLİRLER

Ali Mahir Başarır ile Veli Ağbaba'nın yeni partiden tamamen dışlanması söz konusu değil. İki ismin de teşkilatlanma ve Meclis çalışmalarında görev alabileceği, ancak kamuoyuna sunulacak vitrin kadrosunda ilk sıralarda yer almayacağı belirtiliyor.

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