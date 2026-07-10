Alanya’da haşema engeline tutuklama

Havuzda 'haşema' alerjisi bu kez Antalya'nın Alanya ilçesinde hortladı. Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede yaşayan H.K. isimli çocuğun, haşema giydiği gerekçesiyle sitenin Rusya uyruklu yöneticisi Ludmina İnan (64) tarafından havuza girmesinin engellenmek istenmesi üzerine jandarmaya şikâyette bulunuldu. Gözaltına alınan İnan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. H.K'nin babası Fatih K, şunları kaydetti: “Kızıma 'Bu şekilde havuza giremezsin. Bu kıyafetin havuzu kirletiyor' diyor. Kızım da kıyafetinin kumaşının diğer mayolardan farksız olduğunu söylüyor. Yönetici ise 'Bugünlük gir ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı itham ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir Müslüman'ın havuza girerken kullandığı haşemayı, Rus uyruklu bir site yöneticisi engellemeye çalışıyor. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil, hem dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırıdır."

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