15 Temmuz’un 44 hikayesi

Gazeteci-yazar Yasemin Asan, 15 Temmuz darbe girişimini, gelecek nesillere aktarabilmek adına 44 gaziyle görüşerek yazdığı kitabıyla tarihe not düştü. Mevsimler Kitap Yayıncılık tarafından basılan kitapta, 15 Temmuz’un ‘yaşayan kahramanlarının’ hikayeleri ölümsüzleştirildi. Asan’ın görüştüğü 44 gazinin darbe haberini nasıl aldıkları, nasıl yaralandıkları, o geceki mücadeleleri ve tedavi süreçleri ile unutamadıkları anları kitapta yer alıyor. Kitap, şehitlerin kahramanlık destanlarının ardından o gece yarım kalan fotoğraftaki kareyi gazilerle tamamlıyor.

“CANIM FEDA” DİYORLAR

Asan, kitabının ön sözünde, “Ezanına, bayrağına ve vatanına canını feda etmek için çıktıkları yolda gazi olarak evlerine geri döndüler. Gaziler, ‘Vatan için bir ayak, bir kol feda olmuş çok mu? Canım feda olsun’ diyorlar. Hepimiz 15 temmuz şehitlerine, gazilerine ve sokağa çıkan her bireye çok şey borçluyuz. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

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İLK KİTAPTA ŞEHİTLERİN HİKAYELERİ

Asan, daha önce de 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla görüşerek, hikayelerini, “15 Temmuz’da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler” ismiyle kitaplaştırmıştı. Kitapta, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da şehit olan 89 sivil şehidin hikayesi yer alıyor. Asan, Türkçe kitaptan kendisine gelen geliri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehit aileleri için açtığı hesaba yatırdı. Söz konusu kitap Arapçaya da çevrilmişti.