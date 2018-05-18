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Gündem16 ilde 23 muvazzaf asker gözaltında
HATAY

16 ilde 23 muvazzaf asker gözaltında

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 23 muvazzaf asker gözaltına alındı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hatay merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 32 muvazzaf asker hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 23 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Firari 9 askerin arandığı öğrenildi.

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