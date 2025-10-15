17. İyilik Gemisi Gazze yolunda

Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 17'nci İyilik Gemisi yola çıktı. Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaştırılması için Mısır'ın El-Ariş Limanı'na uğurlanan 'Akdeniz' isimli gemiye, gıda, konserve ve bebek maması yüklendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde "7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından ülkemizin yardım yüklü ilk askeri kargo uçağı 13 Ekim'de Mısır'ın El-Ariş şehrine ulaştı. O tarihten bugüne, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 14 uçak ve 16 gemi ile toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi" dedi. Yerlikaya, 27 Temmuz 2025 itibarıyla İsrail'in kısmi izinleri sonrasında 333 tır dolusu yaklaşık 4 bin 500 ton gıda malzemesinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığını hatırlattı. Öte yandan Gazze ile kardeş şehir protokolü bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de acil yardım için harekete geçti. Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle bölgeye uğurlandı.