Bin gemi ile yeni filo yolda

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz’e açılan yardım filoları, vicdanlı yüreklere ilham oldu. Terör devleti İsrail, her ne kadar Küresel Sumud ve Özgürlük filolarına uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunduysa da bu durum “Özgür Filistin” umudunu kıramadı. İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Sumud’daki “Mikeno” gemisinin Gazze sularına girip ablukayı delmesi ise yeni filolar için cesaretlendirdi. Cesur yürekler, bu kez 1000 gemiden oluşan yeni bir filoyla yola çıkma hazırlıkları yapıyor.