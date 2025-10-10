Yeni Şafak
Bin gemi ile yeni filo yolda

Bin gemi ile yeni filo yolda

Haber Merkezi
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Küresel Sumud Filosu
Küresel Sumud Filosu

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze kara sularına ulaşarak ablukayı kırması, yardım gönüllülerini cesaretlendirdi. Madleen gemisiyle başlayan, en son Özgürlük Filosu'yla Gazze'ye ulaşmayı deneyen gönüllüler, bu kez en az 1000 gemiden oluşan yeni bir filoyla yola çıkmaya hazırlanıyor.

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz’e açılan yardım filoları, vicdanlı yüreklere ilham oldu. Terör devleti İsrail, her ne kadar Küresel Sumud ve Özgürlük filolarına uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunduysa da bu durum “Özgür Filistin” umudunu kıramadı. İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Sumud’daki “Mikeno” gemisinin Gazze sularına girip ablukayı delmesi ise yeni filolar için cesaretlendirdi. Cesur yürekler, bu kez 1000 gemiden oluşan yeni bir filoyla yola çıkma hazırlıkları yapıyor.


BU KEZ DAHA GÜR

1000 gemiden oluşacak Özgürlük Filosu, yine aynı gayeyle, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım koridorunu kalıcı hale getirmek amacıyla yola çıkacak. Gemilerde, daha önce olduğu gibi aktivistlerin yanı sıra doktorlar, gazeteciler, hukukçular ve çok sayıda gönüllü de yer alacak. Gemilerin Akdeniz’in farklı limanlarından aynı anda hareket etmesi, uluslararası sularda birleşip toplu halde Gazze’ye yönelmesi planlanıyor. 1000 gemilik yeni filo da bir kez daha insanlığın sessizliğini bozan küresel bir dayanışmanın sembolü olacak.


