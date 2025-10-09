Yeni Şafak
Türk aktivistler için girişimler sürüyor: Dışişleri'nden açıklama geldi

09:059/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın bugün üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla yurda dönmelerinin öngörüldüğünü bildirdi.


09 Ekim, Perşembe

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.


