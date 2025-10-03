Aileler kahramanları bekliyor: Bu filo gurur nişanesi

Uluslararası sularda İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan 35’i aşkın Türk vatandaşı yasa dışı şekilde alıkonuldu. Türk aktivistlerin akıbeti belirsizliğini korurken, Yeni Şafak’a konuşan aileler ise güzel bir haber bekliyor. Seulle gemisinde Gazze’ye giderken İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Abdülsamed Turan’ın eşi Merve Turan, “Eşimle gurur duyuyorum. Sumud Filosu’na katılan herkesin ailesi gibi ben de bu filoyu bir gurur nişanesi olarak omuzlarımda taşıyacağım. Devletimizin arkamızda olduğundan eminim, şu an çalıştıklarından da hiç şüphem yok” dedi. Sadece bir iletişim kanalı kurulmasını istediğini belirten Merve Turan, saatlerdir hiçbir şekilde haber alamadıklarını belirtti.

Abdülsamed Turan

SONUNA KADAR ARKANDAYIM DEDİM

Küresel Sumud Filosu’na bağlı Seulle gemisinde bulunan gazeteci Yaşar Yavuz’un eşi Ceylan Yavuz, en son 02.30’da mesajlaştıklarını, daha sonra irtibatı kaybettiklerini söyledi. Dört çocuk babası Yavuz’un, “İsrail donanması etrafımızı sardı, telefonları denize atacağız” dediğini aktaran Yavuz, “O saatten beri kendisinden haber alamıyorum. Çok gururluyum. Elbette Gazze’ye tam ulaşamadığımız için üzüldük ama ayaktayız, Elhamdülillah. Bana ilk grup kuruldu, ben filoyla birlikte Gazze’ye gideceğim dediğinde de ‘Sonuna kadar arkandayım’ demiştim. İyi ki gitmiş, iyi ki Gazze için bir şeyler yapmışız” dedi.

Yaşar Yavuz

HAMİLE EŞ DE KOCASINI BEKLİYOR

İsviçre’den Grand Blue gemisiyle sefere katılan Erol Büyük’ün, 6 ay önce evlendiği eşi Sabah Büyük de eşinden gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Şu an 25 haftalık hamile olan genç kadın, “Haftalardır ağladım ama bugün için çok rahatım. Gazze için çok güzel bir adım oldu. Dünyadaki pek çok insan Sumud Filosu’nun yaptığı işin güzelliğinin farkında. Bu nedenle gerçekten filoyla gurur duyuyorum” dedi. Eşinin Avusturya vatandaşı olarak filoya dahil olduğunu belirten Büyük, “Eşim dün (önceki) akşam saat 23 gibi Instagram’dan canlı yayın açmıştı. En son orada gördüm” dedi.

Erol Büyük

100 GEMİ OLSAYDI DELER GEÇERDİK

Mango gemisindeki Hüsamettin Eyüpoğlu’nun eşi Fatma Eyüpoğlu, “Öğretmenim, çocuklarla birlikte hayata devam etmeye çalıştığım bu süreçte bedenim buradaydı ama kalbim başka bir yerdeydi. Bu dengeyi kurmak gerçekten çok zordu. Ama şu an misyon başarıya ulaştı. Sabaha kadar uyuyamadık ama sıkıntı yok, ferahladım” dedi. “Üç çocuğumuz var. Gemiye gitmeden önce sorma ihtiyacı hissetti. İhtiyaç varsa git dedim. Hüsamettin teknik işlerden anlar, kaptanlık lisansı da var. İtalya’da eğitimlerin ardından birkaç gemi değiştirdiler ama en son Mango’daydı. İsrailliler yaklaşınca ‘Free Palestine’ diye bağırıyorlardı. İsrailliler bu sloganı duyunca sinirlenip geri dönüyormuş. İsraillilerin çok amatör olduklarını, ‘100 gemi olsaymışız deler geçermişiz Gazze’ye’ dedi” şeklinde konuştu.

Hüsamettin Eyüpoğlu

Ücretsiz izne ayrılmış

Abdulsamed Turan'ın ücretsiz izin alarak filoya katıldığı öğrenildi. Abdulsamed Turan’ın Kayseri’de yaşayan kardeşi Furkan Turan, ağabeyinin evli olduğunu ve Rize’de yaşadığını belirterek, yaklaşık 14 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi’nde psikolojik danışmanlık yaptığını söyledi. Turan, ağabeyinin İsrail’in Gazze’de ortaya koyduğu vahşet ve insanlık dışı muamelelere hiçbir zaman sessiz kalmadığını ve her zaman mazlum insanlardan yana olduğunu dile getirdi. Turan, ağabeyinin daha önceki bir eylem sırasında Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’nda gördüğü şiddete rağmen vazgeçmediğini ifade ederek, “Ağabeyim ücretsiz izne ayrılarak Küresel Sumud Filosu’nda mücadele için destek vermektedir” dedi.

Yasemin Arslan, Alpaslan Arslan

Şehadet için dua istemiş

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Antalya’dan katılan ve “Adagio” gemisinde bulunan Türk aktivist Alpaslan Arslan’ın eşi Yasemin Arslan, “Eşim vedalaşırken şehadet için dua etti ve benden de ‘amin’ dememi istedi. Ben ise ‘Yardımları ulaştırırsınız, dönersiniz ve birlikte Gazze’de namaz kılarız’ diye dua ettim ama o yine şehadeti istedi” dedi.

Bekir Turunç

Gidebilmek için canını dişine taktı

Filo’daki “Spectre” gemisinde İsrail’in yasa dışı alıkoyduğu Türk aktivist Bekir Turunç’un oğlu, babasıyla gurur duyuyor. Türk aktivist Bekir Turunç’un oğlu Muhammed Cihad Turunç, sürecin başından bu yana babasının büyük bir özveriyle Filistinlilere yardım etmek üzere çalıştığını söyledi. Babasının Gazze’ye gitmeyi çok istediğini belirten Turunç, “Eninde sonunda bu filoya katılacağını söyledi. Çok ciddi uğraşlar verdi, araya referanslar soktu. 65 yaşında olmasına rağmen her şeyi bir yana bırakarak gidebilmek için her şeyi yaptı ve çok şükür sonunda da filoya katılabildi” diye konuştu.

Önceki gece irtibatımız kesildi

Aktivistlerden Tevhit Yıldız’ın babası Cavit Yıldız, İsrail alıkoymadan önce oğluyla son görüşmesini anlattı: “Önceki gece saat 23.00 sıralarında, ‘Telefonlarımızı denize atacağız. Bundan sonra bizimle irtibat kuramazsınız’ dedi ve ondan sonra irtibat kesildi.” Baba Yıldız, oğlunun İsrail askerlerince yasa dışı alıkoyulduğunu söyledi.















