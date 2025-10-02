Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sumud: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda

Sumud: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda

18:012/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Küresel Sumud Filosu, yaptığı açıklamasında alıkonulan tüm aktivistlerin şu an Aşdod Limanı'nda olduğunu belirterek, "Sağlıkları iyi ve güvendeler." ifadelerini kullandı. Açıklamada İsrail'deki bayram nedeniyle sürecin biraz uzayabileceği, endişe edilecek bir durumun olmadığı kaydedildi.

İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye 69 mil kala İsrail'in saldırısına uğradı.

İşgalci İsrail donanması, uluslararası sularda hukuku hiçe sayarak filoda bulunan tekneleri ve aktivistleri alıkoydu.

"Sağlık durumları iyi ve güvendeler"

İletişimin kesildiği aktivistlerin akıbeti merak edilirken Küresel Sumud Filosu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi ve güvende oldukları belirtildi.

"Her avukat 3-4 aktivistle ilişkilendirildi"

Sürecin İsrail'deki bayram nedeniyle uzayabileceği aktarılan açıklamada endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilerek, "Aşdod Limanı'nda ekibimiz hazır. Her avukat 3-4 aktivistle ilişkilendirildi, avukatlar hangi aktivislerin sürecini takip edeceğini biliyor. Büyükelçiliğimiz süreci yakından takip ediyor ve sürece müzahir." denildi.



#Sumud Filosu
#Aktivistler
#Aşdod Limanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı