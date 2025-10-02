Sumud: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda

Küresel Sumud Filosu, yaptığı açıklamasında alıkonulan tüm aktivistlerin şu an Aşdod Limanı'nda olduğunu belirterek, "Sağlıkları iyi ve güvendeler." ifadelerini kullandı. Açıklamada İsrail'deki bayram nedeniyle sürecin biraz uzayabileceği, endişe edilecek bir durumun olmadığı kaydedildi.
İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye 69 mil kala İsrail'in saldırısına uğradı.
İşgalci İsrail donanması, uluslararası sularda hukuku hiçe sayarak filoda bulunan tekneleri ve aktivistleri alıkoydu.
"Sağlık durumları iyi ve güvendeler"
İletişimin kesildiği aktivistlerin akıbeti merak edilirken Küresel Sumud Filosu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi ve güvende oldukları belirtildi.
"Her avukat 3-4 aktivistle ilişkilendirildi"
Sürecin İsrail'deki bayram nedeniyle uzayabileceği aktarılan açıklamada endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilerek, "Aşdod Limanı'nda ekibimiz hazır. Her avukat 3-4 aktivistle ilişkilendirildi, avukatlar hangi aktivislerin sürecini takip edeceğini biliyor. Büyükelçiliğimiz süreci yakından takip ediyor ve sürece müzahir." denildi.