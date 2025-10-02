Sumud: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda

Açıklamada tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi ve güvende oldukları belirtildi.

Sürecin İsrail'deki bayram nedeniyle uzayabileceği aktarılan açıklamada endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilerek, "Aşdod Limanı'nda ekibimiz hazır. Her avukat 3-4 aktivistle ilişkilendirildi, avukatlar hangi aktivislerin sürecini takip edeceğini biliyor. Büyükelçiliğimiz süreci yakından takip ediyor ve sürece müzahir." denildi.