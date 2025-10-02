Yeni Şafak
Küresel Sumud Filosu'nda (Global Sumud Flotilla) İsrail tarafından rehin alınan isimler açıklandı

09:362/10/2025, Perşembe
İsrail askeri birlikleri, filoya ait gemilere baskın düzenleyerek çok sayıda aktivisti alıkoyarken, gözler filoda bulunan Türk vatandaşlarına çevrildi. Son dakika açıklamalarıyla, gemilerde bulunan ve hukuksuz bir şekilde alıkonulan Türk aktivistlerin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Sumud Filosu’nda kimler var? Kimler alıkonuldu? Hangi ülkeden kaç isim engellendi? İşte Küresel Sumud Filosu'nda (Global Sumud Flotilla) İsrail tarafından rehin alınan isimler.

İSRAİL 29 TÜRK VATANDAŞINI ALIKOYDU

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 29 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

201 AKTİVİST ALIKONULDU


Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı. Son açıklamaya göre 201 aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğu bildirildi.

20'SİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

HANGİ ÜLKEDEN KAÇ KİŞİ ALIKONULDU?

Küresel Sumud Filosu'nun Sözcüsü Saif Abukeshek, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."


SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu canlı takip için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ


