Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu üç milletvekili Türkiye’ye dönüyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu üç milletvekili Türkiye'ye dönüyor

AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer Türk vatandaşlarının da yarın özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz"
denilen paylaşımda,
"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir"
ifadesi kullanıldı.

