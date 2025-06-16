Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
18 ilde DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı

18 ilde DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı

09:1916/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı.
İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı.

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya,
"18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."
bilgisini paylaştı.
Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını ve jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya,
"Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."
ifadelerini kullandı.


#DEAŞ terör örgütü
#operasyon
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haziran SED ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı