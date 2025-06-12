İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 zanlı kıskıvrak yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları yönünde bilgi formu bulunan, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları belirlenen, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.