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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 zanlı kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 zanlı kıskıvrak yakalandı

10:1512/06/2025, Perşembe
AA
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Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendirilen 15 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları yönünde bilgi formu bulunan, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları belirlenen, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.



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