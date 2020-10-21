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Gündem 2 ay önce boşanan kadın barışmak için gelen kocasını av tüfeğiyle vurdu
AKSARAY

2 ay önce boşanan kadın barışmak için gelen kocasını av tüfeğiyle vurdu

Aksaray’da Özlem T. barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine gelen eski kocasını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu.
Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu.

Yaşanan olay, Hasas Mahallesi 6721. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce boşandığı eşi Özlem T’nin (23) baba evine giderek tekrar barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek isteyen Mehmet B. (24), eski eşi tarafından evden uzaklaştırılmak istendi. Genç adam çocuğunu görmek için ısrar edince eski eşi evde bulunan tüfekle genç adama ateş etti.

Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu.
  • Genç adam kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu.

Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç kadın olayda kullandığı tüfekle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Özlem T., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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