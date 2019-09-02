Gündem 2 Hayrat Çocuk Şenliği Çocuk Gözüyle Trabzon resim sergisine ev sahipliği yaptı
TRABZON

2. Hayrat Çocuk Şenliği 'Çocuk Gözüyle Trabzon' resim sergisine ev sahipliği yaptı

Nuhoğlu Vakfı 2. Çocuk Şenliği’ni Trabzon’un Hayrat ilçesinde gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gösterilen çocuk şenliğinde ünlü tiyatro sanatçısı Tamer Levent’in de katılımlarıyla “Çocuk Gözüyle Trabzon” resim sergisi yer aldı. Hayrat Kaymakamlığı ve Hayrat Belediyesi’nin destekleriyle Nuhoğlu Vakfı tarafından gerçekleştirilen şenlikte Hayrat’ın ilk ve tek sanat merkezi Hayrat Çocuk Sanat Merkezi Korosu’nda yer alan çocuklar birlikte büyük bir konser verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2. Hayrat Çocuk Şenliği
2. Hayrat Çocuk Şenliği

Nuhoğlu Vakfı, her yıl düzenlediği 30 Ağustos Geleneksel Aile Buluşması’nı bu yıl da yine Hayrat’ta 2. Çocuk Şenliği ile gerçekleştirdi.

26 Ağustos tarihinde düzenlenen şenlikte bu yıl öncekilerden farklı olarak bir de resim sergisi yer aldı. Nuhoğlu Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Çocuk Gözüyle Trabzon” resim yarışmasına başvuran çocukların resimleri tiyatro sanatçısı Tamer Levent’in de katılımlarıyla çocuk şenliğinde sergilendi.

Tamer Levent yaptığı açıklamada “Hayrat’ta gerçekleştirilen çocuk şenliği, doğanın sanat, insanın da sanat eseri olduğunun bir kanıtıdır. Hayrat insanının başarılı olmaya son derece yatkın olduğuna inaniyorum. Doğanın özenerek yarattığı Hayrat ilçesinin dünyanın tanıması gereken bir ilçe olduğuna inaniyorum” dedi.

Hayrat Çocuk Şenliği kapsamında Hayrat’ın ilk ve tek sanat merkezi olan Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi Korosu’ndaki çocuklar büyük bir konser verdi.

Yöresel sanatçıların da konserinin yer aldığı birçok etkinlikle Hayratlılar keyifli bir zaman geçirdi.

Hayratlı çocukların resim ve müzik alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’ni kurduklarını söyleyen Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayri Nuhoğlu, “Bu yıl şenliğimizde “Çocuk Gözüyle Trabzon” resim sergisine de yer verdik. Çocuklar birbirinden farklı ve yaratıcı resimler ortaya çıkarttılar. Nuhoğlu Vakfı olarak en büyük amacımız bölgemizden ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek sanatçılar yetiştirmek. Bu amaçla çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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