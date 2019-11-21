Gündem 20 yıl sonra aynı hadsizlik
POLİTİKA

20 yıl sonra aynı hadsizlik

Bülent Ecevit’in 1999 yılında başörtüsü ile Meclis’e giren Merve Kavakçı’yı hedef alan “Bu hanımefendiye haddini bildirin” sözleri hafızalardaki tazeliğini korurken CHP’den 28 Şubat sürecini andıran benzer bir çıkış geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engin Özkoç
Engin Özkoç

TBMM Genel Kurulu önceki gün gergin anlara sahne oldu. Vergi Kanunu’nun ele alındığı oturumda söz alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, hükümetin ekonomi ve dış politikasına ağır eleştiriler yöneltti. Tanal, “AK Parti israftır, iflastır. AK Parti itibarsız dış politika demek” gibi ifadeler kullandı. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz alarak Tanal’a cevap verdi. Zengin 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söyledi. Zengin, "Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım." dedi.

  • Bülent Ecevit
  • ***
  • AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

‘ULAN’ SEVİYESİZLİĞİ

Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 1999 yılında başörtüsü ile Meclis’e giren Merve Kavakçı’ya “Bu hanıma haddini bildirin” diyerek saldıran Bülent Ecevit’i andıran bir çıkış yaptı. Meclis tutanaklarına göre Özkoç şunları kaydetti: “Rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir Genel Başkana yönelik el pençe duruyordu, bilmem ne yapıyordu… Bunlar yakışık alan şeyler değil. Çok ayıptır ve kendisini gerçekten kınıyorum. Orada, Sayın Ecevit’in nezaketini bilenler biliyor. Sayın Bülent Ecevit’le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir Sayın Grup Başkan Vekili. Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz.”

HADDİNİ BİLDİRİN

CHP'li Engin Özkoç'un “ulan” demesi üzerine Özlem Zengin, “Böyle bir üslup olmaz Sayın Başkan. Ne demek, hadden bahsediyorsunuz. Bu nasıl bir had? Olmaz, hayır, ben bunu reddediyorum” karşılığını verdi. Özkoç ise oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan’a seslenerek şu ifadelerini kullandı: “Bir grup başkan vekili konuşuyor burada, bu kadının, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır. Lütfen, bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan. Bu hanımefendiye lütfen, haddini bildirin…” Bu diyalogların ardından milletvekilleri arasında tartışma büyüyünce oturuma 5 dakika ara verildi. Aranın ardından CHP’li Özkoç, yeniden kürsüye gelerek Özlem Zengin’den özür diledi.

KARŞINIZDA BİZİ BULURSUNUZ

Zengin ise Özkoç'a şu cevabı verdi: “Özür diledi, ben özrünü kabul ediyorum ve teşekkür ediyorum. Geçmişte işittiğimiz kelimelerin bizim üzerimizde çok büyük tesirleri var. ‘Bu kadına haddini bildirin.’ ifadesi eski bir Başbakan'ın sözleri (Bülent Ecevit)... Kürsüye gelerek yemin etmek isteyen Merve Kavakcı’ya “Bu kadına haddini bildirin.” diye bağırmıştır, ‘Bu kadına haddini bildirin!’ Başörtülü olması nedeniyle... Bu kelimeler geriye dönük olarak bizdeki bir yaraya değdi, kanattı... Bakın, bütün başörtülü kadın arkadaşlarımın şu an Mecliste kalbi titriyor. Başörtüsü bizim hayatımızın mücadelesi olmuştur. Bu konuyu küçümseyen, bu konuya dair geçmişi hatırlatan herkes karşısında bizi bulur!’

AK Parti’den ortak kınama

  • AK Parti milletvekilleri, Özkoç’un, Zengin’e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı. AK Parti milletvekilleri adına açıklamayı okuyan Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM’de talihsiz bir olay yaşandığını, Meclis’in kendi kuralları, uygulamaları çerçevesinde bu olayın bir neticeye bağlandığını ifade etti. Türkiye’de insanların hayat tarzlarının, kılık ve kıyafetlerinin, ne yapıp yapmayacaklarının tamamen kendilerine ait bir konu olduğunu belirten Yıldız, “Başkalarının çeşitli kılıklar altında bir otoriteye atıf yaparak insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle teçhiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez” ifadesine yer verdi.

Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz
OYNAT 02:02
Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, 'Cumhuriyet kadını tanımı yapıyorlar bir tek kendilerini içine koydukları. Başörtülü olmayı anormal, başı açık olmayı normal addeden bir tanımlama içerisinde bunu yapıyorlar. Biz bütün kadınları sahipleniyoruz. Bu hep bizim başımıza geliyor. Hala başörtüsü diyenlere, maalesef hala başörtüsü diyoruz, biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz' dedi.
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