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ANKARA

e-Devlet 2018 Şubat askerlik yeri sorgulama! 98/1 askerlik yeri öğrenme

2018 Şubat askerlik yerleri belli oldu mu

Milli Savunma Bakanlığı, 2018 Şubat celbinde asker alma duyurusunu yayımladı. Peki, 2018 Şubat askerlik yerleri belli oldu mu? 98/1 askerlik ne zaman belli olur? e-Devlet girişi yaparak askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır? İşte 2018 Şubat asker alma hakkında merak edilenler...

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Askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri açıklandı mı?

2018 Şubat askerlik yerleri belli oldu mu? 2018'de askere gidecek olanlar Şubat ayı asker alma hakkında bilgileri araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2018 asker alma ile ilgili duyuruyu resmi internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı. Duyuruda, 2018 Şubat celbinde kimlerin askere alınacağı, hangi tarihte birliklerine katılacağına dair bilgiler yer alıyor. Peki, 2018 Şubat askerlik yerleri belli oldu mu? 2018 Şubat dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 98/1 askerlik ne zaman belli olur?

2018 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bakanlık tarafından yayınlanan duyurunun 3'üncü maddesinde askere gidecek olanlar sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.

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98/1 ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak. Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme veSevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerindne alınabilecek.


İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2018 asker alma hakkında 6 maddede paylaşılan duyuru;

1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlaral İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak - 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 - 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart - 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 - 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Yemin töreni öncesi muhteşem gösteri
OYNAT01:00
Yemin töreni öncesi muhteşem gösteri
Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip bir grup acemi er, tören alanında gelen ailelerini "harmandalı" oynayarak karşıladı. Bu gösteriyi büyük bir beğeni ile izleyen aileler, sonunda bir askerin göğsünden Türk bayrağı çıkararak açmasını ayakta alkışladılar. Yemin töreni yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verilmesi ile devam etti. Acemi askerin Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçidinin ardından yemin töreni sona erdi.
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