2019 Kocaeli Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi (bugün) günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.
Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Kocaeli'de sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.
- 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkıldı.
- Kocaeli'de sahur yapıldıktan sonra saat 04.06'da ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20.08'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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Kocaeli'de imsak ve iftar saatleri